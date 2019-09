Isabel Ambrosio: "Hacer creer que todo va mal para luego resolverlo con una varita mágica es un insulto a la inteligencia"

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento y exalcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, ha hecho balance de los 100 primeros días del gobierno de PP-Ciudadanos en Hoy por Hoy Córdoba.

100 días en los que dice que el gobierno “ha faltado a la verdad, ha activado alarmas innecesarias y han sido desleales con ellas al anterior gobierno. Ambrosio ha recordado que en 2015 ellos se encontraron una “ciudad casi en emergencia”, y defiende que atendieron a quienes más lo necesitaban y activaron la participación. Al frente del PSOE, Ambrosio promete que su grupo ejercerá una oposición rigurosa, leal, constructiva pero también vigilante con la gestión del gobierno.

Ambrosio ha analizado también los resultados que obtuvo su candidatura en las municipales de mayo, elogiándolos al crecer en votos pese a que ese resultado no le permitiera gobernar ni ser la primera fuerza política de la ciudad. En aquellos comicios el PSOE en la capital obtuvo 5.000 votos más en las elecciones europeas que en las municipales, lo que quiere decir que 5.000 personas decidieron votar la candidatura de Josep Borrell pero no respaldar la de Ambrosio. “Eso ha pasado en otros municipios, como Montoro o Baena”, recuerda la socialista, que achaca ese comportamiento a la diferente forma de votar de los electores en función de los comicios. Y si en la opinión publicada, o gran parte de ella, se asienta la idea de que su gobierno no hizo nada, Ambrosio discrepa y entiende que la opinión pública no piensa eso.

La líder socialista considera un “insulto a la inteligencia generar la creencia de que todo va mal para luego venir a resolverlo con una varita mágica”.

Y a la pregunta de si se quedará al frente de la oposición durante el mandato completo responde que su compromiso “está aquí” y extiende ese compromiso al resto del grupo municipal.