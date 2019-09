Peru Nolaskoain: "Es hora de ganar e importa el cómo"

El Deportivo busca una victoria que le devuelva los ánimos al grupo y que vuelva a enganchar al equipo a la parte tranquila de la competición. Reconciliarse con la grada también es otro de los objetivos para el domingo. Por eso en la caseta se han propuesto ganar y convencer. Este jueves, el vasco Peru Nolaskoain ha asegurado que "hay que dar una imagen. Es hora de ganar" y que las formas cuenta. Importa el "cómo ganar"

Peru Nolaskoain será, por otro lado la gran novedad en la lista de convocados para medirse al Mirandés. El canterano del Athletic ya está de vuelta. El polivalente jugador explicó cómo fue su lesión y lo duro que fue para él estar un mes fuera de los terrenos de juego al poco de llegar a Riazor. El de Zumaia explicó que la apendicitis "me tocó en tierra de nadie. En Huesca, lejos de casa". Confesó que antes de la operación, ya "llevaba con dolor de tripa muchos días y ya fui con el doctor a la clínica

"Te da rabia. Una lesión o cuestión muscular es dentro del fútbol", sin embargo, en estos casos "tú no puedes hacer nada contra esto. La apendicitis viene y te toca". Peru Nolaskoain aseguró que ahora está bien físicamente y que lleva preparándose a conciencia las últimas semanas para evitar que su baja perjudicase a su estado físico. "Estoy deseando que llegue el domingo y y llevo tiempo preparado para ponerme físicamente a tope y creo que estoy bien", señaló ante los medios de comunicación.

Sobre dónde cree que va a jugar llegado el momento, el pelotero no despeja las dudas y pone la pelota en el tejado de Anquela. "A mí me da igual donde jugar con tal de que sea en el verde. El mister no me ha dicho dónde me quiere", advirtió.

Su presencia es muy esperada por el deportivismo. Nolaskoain puede aportar el poso que necesita el equipo blanquoazul, sin embargo no parece que vaya a jugar de inicio ante el Mirandés a tenor de las ideas que maneja Anquela. Sobre la exigencia, el jugador cedido por el Athletic no escurre el bulto y anunció que "Responsabilidad, siempre. Yo no tengo ninguna presión encima y sé que el equipo mejorará".