Pacheta ve más cerca al Elche de la primera victoria en el Martínez Valero

El entrenador del Elche, José Rojo Pacheta, elogió a la Ponferradina, próximo rival del equipo ilicitano en el Martínez Valero, al señalar que se trata de un equipo con gol, valiente y bien dirigido por su cuerpo técnico. “Cuidado, cuidado con la Ponferradina. Es un equipo que me gusta. Tiene gente muy alegre, de mucho gol, con experiencia, valiente y de choque. Es un equipo que hace bien las cosas”.

No cree que haya ansiedad dentro del grupo porque todavía no se ha ganado como local. Y tampoco, Pacheta ha querido desvelar su once titular. "No tengo de momento titulares indiscutibles. Tenemos veinte futbolistas que pueden jugar sin que se note en el once".

También se mostró contundente al ser cuestionado por la acusación de un jugador del Numancia de insultos racistas por parte de uno de sus futbolistas.

“Soy defensor acérrimo de la educación, del respeto y del no insulto. Pero igual que pido a todo el mundo que hay que proteger a los a los jugadores de color pido la misma protección cuando a mi me dicen hijo de puta. Los 20, 50 o 100 euros de una entrada te dan derecho a criticar, pero no a humillar o vejar a nadie”, afirmó.