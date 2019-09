Borja Verea: "El cargo no es un marrón, es una responsabilidad de equipo"

El nuevo presidente de la gestora del Partido Popular, Borja Verea, concedió su primera entrevista tras asumir al cargo a Radio Galicia Cadena SER. Verea no considera que el desafío se trate de "un marrón", dice estar motivado, y solo tiene en mente contribuir a mejorar los resultados de los conservadores en las dos próximas citas electorales: las generales del 10 de noviembre y las autonómicas de 2020. Sobre el futuro, afirma que "no es el momento". Después de los comicios del próximo año sí que tocará centrar esfuerzos en el congreso del que debe salir el nuevo presidente del partido.

En Hoy por Hoy Santiago, Verea aseguró que no considera "un marrón" su nombramiento, sino que lo ve como "una responsabilidad de equipo". "Hay un problema y quieres la solución. El instinto de supervivencia te dice que no des el paso, pero la responsabilidad de equipo te hace coger la caja de herramientas", argumentó. Verea dio el paso después de haber hablado con la dirección provincial, con la autonómica y con el presidente del partido.

El presidente de la gestora explicó que tiene dos tipos de objetivos. Por una parte, "los más estratégicos", vinculados a las dos citas electorales. Los más "urgentes" tienen que ver con la ampliación de los equipos de trabajo. La gestora está compuesta por compañeros que son "referentes", que pudo elegir con "total libertad", pero considera necesario ir más allá. "Nosotros solos no vamos a ninguna parte", agregó.

En sus primeros días en el cargo, afirmó que ha detectado "muchas ganas de participar", y detalló que su responsabilidad es crear y abrir canales para que todos puedan trabajar juntos y en la misma dirección durante este año.

Borja Verea, un desconocido en los medios, responde a un "perfil diferente" al de Corina Porro, que abandonó el CES para asumir la gestora de los populares de Vigo. Ella es una vieja conocida de la política en la ciudad olívica, mientras que Verea, que lleva cuatro años en la ejecutiva de los conservadores de la capital gallega, es sabia nueva, "una apuesta de relevo generacional", que dice no tener "vinculación con familias o sectores", pero que conoce bien al partido y sus componentes.

También indicó que, aunque desde el partido se marcarán directrices a la corporación municipal, los concejales populares en el Pazo de Raxoi "tendrán autonomía" para actuar. Verea aboga por una "oposicón en positivo", que permita "crear una ciudad que guste a los vecinos", aunque avisa de que no olvidarán "la fiscalización". Así, incidió en la importancia de que la oposición sea "leal en los asuntos estratégicos de la ciudad", y anunció que tendrán la "mano tendida para los asuntos urgentes".

No es el momento de pensar en el futuro

Borja Verea no quiso hacer cábalas sobre el futuro de la agrupación, y aseveró que las energías, durante estos doce meses, tienen que estar puestas en las elecciones. Solo después será el momento de pensar en el congreso, que ha de ser "participativo y transparente", del que debe salir el nuevo presidente del PP de Santiago.

En este sentido, aseguró no haberse planteado qué rol jugará él en el futuro del partido: "No me planteo seguir, no sería honesto. No puedo pedir a la gente que se centre en las elecciones y estar yo pensando en otras cosas", respondió.

Puede volver a escuchar la entrevista íntegra haciendo click a continuación.