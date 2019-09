La delegada de Salud desconoce un nombramiento de su competencia

La delegada de Salud de la Junta de Andalucía en Jaén, Trinidad Rus, desconoce un nombramiento de su competencia. Rus afirmaba que "no le han trasladado nada" sobre un nombramiento efectivo en el Distrito Sanitario Jaén-Jaén Sur que llega tras la dimisión del director médico Alejandro Pérez.

Tal y como avanzaba este jueves Radio Jaén, en la dirección del Distrito Sanitario Jaén-Jaén Sur se ha producido la renuncia el Director Médico, Alejandro Pérez. Una directiva creada hace tan solo tres meses, concretamente en Julio.

Este puesto, tal y como ha podido confirmar esta emisora, ha sido ocupado por la nueva directora médica, Ana Carmona, con el visto bueno de la delegación de Salud y Familias de la Junta ya está ejerciendo este nuevo cargo. Resulta sorprendente que este mismo jueves Rus, haya explicado a Radio Jaén que no se había planteado aún quién le sustituirá en el cargo.

Textualmente, Rus decía estar "en ese transcurso. Hace tan solo unos días que se ha producido la renuncia o el cese por parte de esta persona (Alejandro Pérez) y desde la delegación no tenemos otra información", en referencia a su posible sustitución por otro profesional. También decía la delegada que "todavía no me han trasladado nada. De hecho, ellos estarán trabajando en ver cómo se cubre eso".

De hecho, la nueva directora médica, Ana Carmona, envió a compañeros de trabajo un mensaje de whatsapp anunciando su nombramiento como directora médica de Salud del Distrito Sanitario Jaén-Jaén Sur, abandonando para ello el "mundo asistencial".