Esperanza Aguirre: "No hay ningún español, ni siquiera los de Podemos, que piense que me he llevado un duro"

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha asegurado este jueves que “no hay ningún español” que piense se haya llevado “ni un solo duro" durante su gestión al frente del PP de Madrid.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid está acusada de desviar fondos públicos durante las campañas electorales autonómicas de 2007 y 2011, así como en las generales de 2008, y asegura que irá a declarar “encantada” y que ayudará a la Justicia en "todo lo que pueda".

“Desde que me llegó el auto del juez el pasado 2 de septiembre he guardado absoluto silencio. Creo que los medios de comunicación no se tienen que convertir en sucedáneos de las salas de la Audiencia Nacional, pero yo voy a ir a declarar encantada”, ha apuntado Aguirre en un desayuno informativo organizado por 'Diario de Avisos

Esperanza Aguirre ha asegurado que “todas” las acusaciones que pesan sobre ella son “falsas”, y lo son “por la sencilla razón de que los hechos en los que se basa son falsos”, ha remarcado.

Ha incidido, además, en que “nunca jamás” ha dicho “lo que hay que hacer” en la adjudicación de un contrato público, “ya sea a una persona física o una empresa”, y que es “falso” que haya utilizado a Fundescam para financiar las campañas electorales autonómicas de 2007 y 2011, así como las generales de 2008.

“Cuando vino la crisis fui yo la que suprimió del presupuesto de la Comunidad de Madrid los fondos que se derivaban a las fundaciones de los partidos en función del número de escaños”, ha continuado.

Aguirre ve "muy mal" que Franco no sea enterrado "donde quiere la familia"

"Me parece fatal desenterrar a los muertos", ha apuntado en un desayuno informativo organizado por 'Diario de Avisos', incidiendo en que le parece "muy mal" que no se le pueda enterrar "donde quiere la familia", en la Almudena.

Aguirre ha subrayado que el Valle de los Caídos se concibió a modo de "centro de reconciliación" para "muertos de los dos bandos" e ironizado con que al final, Franco será enterrado en el panteón de la familia en el cementerio de El Pardo, como era su deseo.