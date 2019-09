Salva Sevilla revela lo que le dijo a Álvaro Morata

El Real Mallorca perdía ayer como bien sabe todo el mundo en Son Moix. Cuando en la segunda parte con el partido coleando sus minutos finales sin ningún picante futbolístico, el Atlético de Madrid sacó a Diego Costa del campo para meter a Álvaro Morata que tenía poco más de 15 minutos para jugar en Son Moix. Duró 8...

Se encaró con Xisco Campos tras un lance del juego, frente con frente, acción que le costó la amarilla a ambos, y posteriormente, con una amarilla en su poder, tras unas palabras de Salva Sevilla, repitió la rutina con el centrocampista. Frente con frente, reiteración, y segunda amarilla que le mostraba Hernández Hernández y se iba a la ducha en 8 minutos...

Salva Sevilla ha querido aclarar personalmente, que es lo que dijo para encender a Morata :

"En 35 años que tengo, lo que pasó en el campo siempre se quedó ahí. Si se habla fuera del campo, lo que no podemos es contar mentiras para justificar errores. Mis palabras fueron "eres un niño de papá", como demuestra un vídeo que hay. Fue un error por mi parte y le pido disculpas. Lo que no voy a permitir es que digan que me metí con su mujer e hijos. A seguir con lo nuestro y centrados ya en el partido de Vitoria".