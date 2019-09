Ron Carter y Eliane Elias, estrellas del VI Jazz Palencia Festival

El contrabajista Ron Carter y la cantante y pianista Eliane Elias serán los platos fuertes del VI Jazz Palencia Festival que presenta un cartel de lujo para esta sexta edición que tendrá lugar entre los días 8 y 16 de noviembre. El cartel se completa con el guitarrista Stochelo Rosenbert, el violinista Costel Nitescu, la cantante Karrin Allyson, el pianista Marco Mezquida y el guitarrista Juan Gómez “Chicuelo”. Los conciertos de abono se celebrarán en el Teatro Principal y en el Teatro Ortega de la capital palentina con una oferta variada y de calidad que intenta seducir a todo tipo de público, desde el jazz más clásico hasta el jazz vocal o el gypsy jazz pasando por el flamenco jazz. El diseño del cartel de este año, lo ha realizado Raúl Arias, unos de los ilustradores más reconocidos del país.

Un excepcional quinteto de gypsy jazz será el encargado de abrir el viernes 8 de noviembre, en el Teatro Principal, el primero de los conciertos de abono. Se trata del guitarrista Stochelo Rosenberg y el violinista Costel Nitescu, dos nombres que son referencia mundial del gypsy jazz; estarán acompañados por el trío del mallorquín Biel Ballester, el representante más prestigioso de este estilo en nuestro país.

El sábado 9 de noviembre, en el mismo recinto, será el turno del cuarteto de la cantante americana Karrin Allyson, cinco veces nominada a los Premios Grammy como Mejor Vocalista de Jazz, que viene a presentar su nuevo trabajo, Some of that Sunshine, un disco con temas de estilos muy variados, desde un swing tradicional a una balada romántica o un blues.

Cierran los conciertos del Principal, el 10 de noviembre, el pianista Marco Mezquida, uno de los músicos más valorados y solicitados del panorama jazzístico español, y el guitarrista Juan Gómez “Chicuelo” con su último trabajo de jazz flamenco repleto de composiciones originales llenas de intensidad y pasión, No hay dos sin tres.

El contrabajista y compositor Ron Carter (Ferndale, Michigan, 1937), auténtica leyenda viva del jazz, con dos premios Grammy, actuará al frente de su cuarteto en el primero de los conciertos del Teatro Ortega, el viernes 15 de noviembre, con uno de sus proyectos favoritos, "Foursight", en el que hará un viaje con música grabada en varios discos desde los estándares que pueden encontrarse en su álbum Dear Miles hasta diferentes composiciones originales a lo largo de su carrera.

Y como broche final, el sábado 16 de noviembre actuará en el Ortega la brasileña Eliane Elias, pianista versátil, además de compositora y cantante; ganadora de un Grammy, además de varias nominaciones, cuatro Discos de Oro, tres veces ganadora como Mejor Álbum Vocal en Japón, primeros puestos en las principales listas de ventas de Europa y Estados Unidos y más de 2,2 millones de discos vendidos hasta la fecha.

Los abonos estarán a la venta del 30 de septiembre al 20 de octubre en www.jazzpalencia.es y en la taquilla del Teatro Ortega

Los cinco conciertos de abono del VI Jazz Palencia Festival se pondrán a la venta del 30 de septiembre al 20 de octubre, tanto en la web del Festival (www.jazzpalencia.es) como en la taquilla del Teatro Ortega (en horario de 18:00 a 22:00 horas). Aunque los espectáculos se han distribuido como en la edición anterior entre el Teatro Principal (los tres conciertos del primer fin de semana: 8, 9 y 10 de noviembre) y el Teatro Ortega (15 y 16 de noviembre), el festival mantiene la posibilidad de conseguir abonos con asiento numerado en ambos recintos. Los abonos se venderán al precio de 78 €.

La entradas sueltas, que saldrán a la venta el 21 de octubre, se podrán adquirir tanto en la web del festival como en las taquillas del recinto que acoja cada espectáculo: Teatro Principal (conciertos de los días 8, 9 y 10 de noviembre) y el Teatro Ortega (días 15 y 16 de noviembre).