El presidente de la Junta 'coloca' a Cosidó como asesor

El ex Director General de la Policía Ignacio Cosidó, ya tiene trabajo. Ha sido nombrado por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco personal eventual. Así lo publica este jueves el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl). Junto a su nombramiento como asesor figuran otros; los de Aurelia Hernández, Esther Muñoz e Isabel Hernández. Aunque nacido en Salamanca, la carrera política de Cosidó siempre ha estado vinculada a Palencia.

Cosidó, representante del ala más conservadora de su partido, el PP, se vio apartado de la política el 23 de julio de 2019 al no renovarse por las Cortes de Castilla y León su condición de senador autonómico. El ex director general der la Policía, ex senador y ex diputado, se caracterizó por su cuestionada gestión, en la que incluso llegó a soliviantar al poder judicial con un desafortunado WahtsApp que provocó peticiones de dimisión. Ahora Alfonso Fernández Mañueco le hace un hueco en su gabinete y le 'coloca' como personal de confianza. Un asesor más que se suma a los que ya había nombrado el titular de la Junta.