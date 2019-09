Reír por no llorar

Los españoles somos capaces de darle un toque de humor a casi todo, así, siempre le ponemos buena cara al mal tiempo. La actual situación política es un claro ejemplo de ello. Según las recurrentes encuestas, más del 90 % de la población está enfadada, preocupada y/o decepcionada por tener que ir a votar el próximo 10 de noviembre.

Es normal, en cuatro años hemos ejercido el derecho al voto en elecciones generales en cuatro ocasiones. La culpa la tienen los políticos, todos sin excepción, ya que son incapaces de llegar a acuerdos para garantizar la gobernabilidad de este país, sobre todo en un momento tan delicado como el que vivimos.

La ciudadanía, por contra, es mucho más flexible y alcanza acuerdos y consensos con facilidad. Lo que demuestra que existe una desconexión evidente entre la clase política y el resto de los mortales. Un claro ejemplo de ello son los memes que circulan estos días por todas las redes sociales, que demuestran que, a pesar del hartazgo, somos capaces de reírnos de la situación.

Les hay de todo tipo y condición. Uno tiene como protagonista al Rey que dice: ”papá, me dijiste que era cada 4 años y tengo a esta gente metida en casa todo el día”. Otro toma como base un cartel en el que se lee “DECEPCIONES GENERALES” y se ve una mano que introduce un sobre en una urna en el que pone “DISPUTADOS”. También hay otro, de carácter deportivo, que tiene una imagen de un árbitro de fútbol mirando una televisión del sistema VAR y en el que se pone en su boca: “lo veo claro, a elecciones el 10 de noviembre”.

Uno de los memes que más gracia me ha hecho es una foto del hemiciclo en el que se ha insertado un mensaje publicitario: “wallapop, si no lo usas, ¡súbelo!” También existe una gran colección de twits; en uno se apunta:“este año ya he tenido más elecciones que citas”, en otro podemos leer:“ya se disuelven mejor Las Cortes que el Cola Cao”.

Hay tres memes que, a mi criterio, son de lo más ingenioso. En uno se señala que “un miembro de una mesa electoral consigue que se le reconozca su relación como indefinida fija discontinua”; en otro se pregunta: “¿os acordáis cuando íbamos de vacaciones cada año y votábamos cada cuatro?, pues ahora al revés”; el último propone: “que de tantas veces que hemos ido al colegio este año a votar, podríamos hacer una fiesta de fin de curso”.

Estos son algunos ejemplos de cómo nos las gastamos por estos lares. Hay muchísimos más y os recomiendo encarecidamente que los difundáis, a ver si así conseguimos que se nos pase el enfado que tenemos.