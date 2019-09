Los pensionistas de Palencia expresarán su indignación con la clase política el 1 de octubre

El próximo 1 de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores, los pensionistas palentinos y todos aquellos que quieran acompañarles convocados por los sindicatos UGT y CCOO, se concentrarán a las 12:00 horas en la Plaza Mayor para reivindicar la vuelta de sus derechos arrebatados y para mostrar su procupación e indignación con la clase política que se ha mostrado incapaz de alcanzar un acuerdo de gobierno y nos aboca a nuevas elecciones generales.

Actualmente en Palencia hay 50.787 pensionistas adscritos al régimen general de la Seguridad Social que perciben una cuantía media de 1.157 euros frente a algnos que no llegan a los 600 euros lo que les supone estar en el umbral de la pobreza. En un día tan señalado también quieren mostrar su apoyo a todos los mayores que viven solos en sus hogares y quieren llamar la atención al próximo gobierno que salga de las urnas sobre tres puntos a los que no piensan renunciar, la exigencia de mantener el sistema público de pensiones con subidas ajustadas al IPC real, la derogación de la reforma del sistema de pensiones y su no más rotundoal 0,25%.