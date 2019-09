De Simón: "Nos sentimos maltratados"

La portavoz de Izquierda Ezkerra en el Parlamento de Navarra Marisa de Simón dice que se sienten "maltratados" por sus socios en la candidatura Cambio Aldaketa al Senado: "Ha habido un incumplimiento claro y flagrante de un acuerdo y eso tendrá un antes y un después porque no sabemos hasta qué punto uno se puede fiar de determinados socios". Izquierda Ezkerra retiró formalmente ayer la candidatura a senador autonómico de Iñaki Bernal, una vez que se anunció la convocatoria de elecciones generales. Geroa Bai presentó para el cargo a Koldo Martínez lo que ha generado una pugna entre grupos del antiguo cuatripartito: "Ha sido un espectáculo nefasto y para nosotros ha sido muy duro", señaló De Simón.

La portavoz de I-E desvinculó el acuerdo de gobierno con estas desavenencias. Afirma que en las negociaciones para formar un gobierno presidido por Chivite "nunca sacamos este tema; al PSN no había que implicarlo en esta cuestión. Es más, si no se rompe el acuerdo no tengo duda de que el PSN hubiera votado a nuestro candidato" para el cargo de senador autonómico.