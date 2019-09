La vaca que no ríe

La Vaca Gigante está en un momento crítico. Es ahora, en otoño, cuando se debe activar el periodo de espera para que los participantes esperen una llamada de la organización en cuanto a los pronósticos de viento, mareas y climatología en general permitan esperar las famosos olas de seis u ocho metros que convierten la zona de la cantera de Cueto en un paraíso del surf. El problema es que la organización, el club Obsesiona2, está a punto de arrojar la toalla por problemas económicas. La Vaca, literalmente, se ahoga.

Los organizadores no han recibido aún las subvenciones comprometidas para ayudar a organizar la edición que se celebró el pasado mes de febrero, razón por la cual no han pagado a sus proveedores (carpas, motos de agua, megafonía, medios de seguridad...) y no están dispuestos a comprometer sus servicios para una nueva edición.

Pedro García, cabeza visible de la organización, manifestó en SER Deportivos Cantabria que "notamos el cariño de todo el mundo, pero el hecho cierto es que no hemos cobrado las subvenciones, por tanto no podemos pagar y así no se puede seguir. En dos semanas, antes del 15 de octubre, debemos tomar una decisión de si hacemos la prueba, que también es Campeonato de España de olas grandes, o no, porque hay mucha gente involucrada. Otras comunidades han mostrado interés en la prueba, pero no vemos otro escenario que Cantabria"