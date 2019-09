14 cofradías abrirán caseta en la Feria de San Miguel 2019

14 cofradías de Semana Santa van a abrir caseta en la cada vez más cercana Feria de San Miguel de Úbeda. Volverá a abrir la hermandad de Las Lágrimas, pero no lo hará la del Resucitado. Ambas tuvieron que cerrar el año pasado antes de que terminara la feria, pues la empresa encargada de su gestión decidió retirarse sin cumplir el contrato firmado, aludiendo pérdidas económicas. Por este motivo, y por no haber encontrado empresario que se encargue de la caseta, el Resucitado no estará en el ferial.

Cada vez son más las hermandades que deciden externalizar el servicio, en muchos casos, por falta de voluntarios en las cofradías para estos trabajos. Felipe Torres, presidente de la Unión de Cofradías de Semana Santa de Úbeda, aseguraba que lo ideal es que sean los hermanos los que lleven a cabo estas tareas, aunque no siempre, decía, puede ser así.

Las cofradías ya comenzaban este pasado fin de semana los trabajos en sus casetas después de que las mismas se recepcionaran el viernes desde el Ayuntamiento. Para esta edición, la calle de las cofradías, como ya se anunció hace unos días desde el Ayuntamiento, tendrá más espacio. Se trata de una ampliación de tres metros, dando respuesta a la petición de las hermandades que venían reclamando más espacio que facilitara el tránsito de los visitantes.

También se va a continuar con los limitadores de sonido en las casetas. Los días festivos los equipos podrán sonar hasta las 7 de la madrugada y hasta las 5 los días laborables.