El canto a la sororidad

La banda valenciana Esjava estrena el vídeo y el single “Sororidad” . El tema alude a la solidaridad entre mujeres en un contexto de discriminación y el vídeo lo protagonizan mujeres reales de distintas edades y condiciones, que reflejan la complejidad de la experiencia femenina.

“Sororidad” es el segundo single extraído del álbum, que se publicará a principios del año próximo. Sororidad, la pluralidad femenina unida por la experiencia común de la desigualdad se convierte en un tema lleno de esperanza en la voz y los sonidos del grupo valenciano Esjava.

“Sororidad” es el segundo single del grupo compuesto por Esther Ortega (voz y teclados), Alejandro Romera (guitarra), Jorge Serra “Koki” (bajo), Genaro Mateu (batería) y Héctor Valero (Teclados), que estrenarán el disco al completo a principios del año próximo.

La Manada, el caso de violación, que implicó un hito en la toma de conciencia social en España, los casos de violencia de género y la aceptación de la RAE del término nacido de los conceptos utilizados por las teóricas estadounidenses, fueron los detonantes del boceto iniciado por Esther, a la que le bastó una tarde sentada frente al piano para plasmar en notas y palabras la complejidad de esta urdimbre femenina, que ha sido difícil mantener en un contexto que facilita la competencia entre mujeres en lugar de la colaboración y la unión.

“Es de los pocos temas en los que he conseguido componer al mismo tiempo la letra y la música. Habla sobre la hermandad entre mujeres, sobre la necesidad de unión que existe entre nosotras en el contexto de una sociedad, que a pesar de los avances, sigue siendo discriminatoria. Es una palabra que estaba presente en el discurso social y que recientemente había sido reconocida por la RAE cuando compuse el tema. Es una canción que habla de la igualdad, de la unión entre nosotras sobre todo cuando hay casos tan fuertes como es el de La Manada”, explica Esther, la cantate que ha interpretado en tema en directo en "Hoy x Hoy. Locos por Valencia".

La letra, la música y el vídeo que se estrena el 26 de septiembre a las 20:00 horas en La Fábrica de Hielo, vibran con el optimismo de una banda que intuye que esta canción refleja un momento histórico en el feminismo no solo español, si no a nivel mundial con iniciativas como el #MeToo, centrada en denunciar los abusos sexuales y el Time’s Up, encabezado por las celebridades de Hollywood en respuesta a la conducta del productor de cine Harvey Weinstein.

El grupo reconoce que la lucha de las mujeres por alcanzar la equidad es un tema que permea la sociedad actual, pero insisten en que su preocupación es genuina y que los discursos sociales surgen en producciones anteriores como en la canción “Elefantes” de su primer disco “Donde Mueren los Miedos”, que aborda la depresión y el alcoholismo.

El himno gozoso y lleno de esperanza de Esjava lleva este espíritu a un vídeo potente, y lúdico protagonizado por mujeres reales que reflejan la pluralidad de la experiencia femenina.

Las mujeres que aparecen en la cámara no son actrices, son amigas, son vecinas, son abuelas, familiares que dotan de una autenticidad única al documento audiovisual

Alex, integrante del grupo, fue el responsable de ponerse detrás de la cámara para recorrer la complejidad de las mujeres, en plural, cuyas vidas están marcadas por su género y que a la vez están atravesadas por otros muchos ejes como la raza, la edad, la maternidad, la decisión de no tener hijos o la preferencia sexual.

Pop, indie, rock y ahora un punto oscuro que se cuela por la grabación en la que están inmersos....abundan las etiquetas que los acompañan para intentar descifrar el eclecticismo del grupo, que ha conseguido navegar con soltura entre todos estos géneros sin perder la esencia con la que empezaron en el 2015.

Esjava, que toma de su nombre de Java, la isla de Indonesia, cuenta ya con experiencias tan importantes y gratificantes como el haber formado parte del Rock This Town del Festival Internacional de Benicàssim, uno de los más grandes de toda España.

El nuevo single y video de Esjava “Sororidad”, estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del viernes 27 de septiembre.