Luis Suárez: "No sé que planes tiene el Watford para mí"

Luis Suárez se ha convertido a base de goles y de trabajo en el campo en la nueva referencia de la afición de la Romareda.

El delantero colombiano llegó al Real Zaragoza sin hacer mucho ruido después de un año complicado y con descenso incluido con el Nástic. Aun así Víctor Fernández ya señaló sobre el nuevo atacante blanquillo que "había marcado 7 goles pero puedo hacer 15 o 16", y Suárez lleva camino de conseguirlo.

"Ahora me toca a mí meter los goles pero luego será otro y otro, pero no solo somos los delanteros los protagonistas porque también Cristian lo está parando todo y la defensa es muy importante, la clave es el trabajo de todo el equipo", declaró Luis Suárez en SER Deportivos Aragón.

El futbolista viene jugando tirado hacia un costado aunque su posición natural es la de delantero centro, puesto que ocupa Dwamena. "Yo siempre quiero más y donde me ponga el entrenador intentaré hacerlo de la mejor manera posible. El técnico me pide mucho trabajo como al resto de mis compañeros".

A nivel colectivo el colombiano recalcó que "hemos hecho un excelente vestuario y cada día nos conocemos mejor y eso hace tener un gran ambiente en el grupo y después de un gran trabajo de pretemporada estamos haciendo un gran inicio de liga".

Luis Suárez está viviendo su segunda cesión consecutiva pero no sabe por donde pasa su futuro mas allá del próximo 30 de junio: "No lo sé, la verdad, no hemos hablado nada con el Watford, supongo que me orfrecerán renovar pero no lo sé, hay que esperar a que termine la temporada".

Y la temporada tiene una siguiente parada en el Carlos Tartiere de Oviedo donde espera el colista de la clasficación pero "la dificultad de esta categoría no te puedes confiar en ningún campo y aunque sea el colista ese campo de exige muchísimo".