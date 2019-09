El alcalde de Almería se reúne con Turki Al-Sheikh

A última hora de la noche de este miércoles, Turki Al-Sheikh publicó en sus redes sociales una foto con el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco. El propietario del club rojiblanco se puso en contacto con el edil para mantener una reunión en el Hotel Golf Almerimar, donde se hospeda, y así avanzar en materia de Estadio y Ciudad Deportiva. Publicó en sus redes sociales un mensaje claro sobre la primera toma de contacto: “Hoy he conocido al joven alcalde. Me ha gustado mucho su forma de pensar y creo que juntos lograremos grandes cosas para la afición rojiblanca y los ciudadanos de Almería”. No tardó en responder Ramón Fernández-Pacheco, quien hizo un hueco en su apretada agenda para conocer al presidente: "Ha sido un placer poder compartir ideas y proyectos para el Almería y la ciudad de #Almería con mi amigo Turki Al-Sheikh. Estamos seguros de que el futuro nos va a traer grandes cosas. The best is yet to come!".

Este jueves, el alcalde ha hablado más en profundidad sobre la reunión con Turki Al-Sheikh. Coincide en las ideas que tiene el magnate saudí tanto para el Almería como para la ciudad, y es que han avanzado mucho las negociaciones: "Estuve en Sevilla y me llamaron diciéndome que el nuevo presidente tenía hoy viaje y si podíamos reunirnos. Así fue, y me pareció una persona afable y sencilla. Hablamos de sus motivaciones a la hora de comprar el club, qué quería hacer... Una reunión informal o una toma de contacto. El trabajo con el Almería lo venimos realizando desde el Patronato Municipal de Deportes y Urbanismo desde hace tiempo tanto en la Ciudad Deportiva como el Estadio".

En el plano más personal, a Fernández-Pacheco le encantó la forma de pensar y de afrontar un nuevo proyecto por parte de Turki Al-Sheikh: "Me parece una persona entrañable e ilusionada. Tiene ganas de dejar su impronta en Almería y siempre que vaya encaminada al interés general de todos los almerienses, será bienvenido. Si estos proyectos son beneficiosos para todos y aumenta la proyección en el exterior le apoyaremos para hacer de Almería una ciudad mejor".

Y es que el dueño del Almería no viene solo para llevar al equipo de fútbol a lo más alto, sino que también espera abrir nuevos horizontes a nivel social: "Solo hablamos de proyectos deportivos, aunque él me manifestó que su intención es seguir invirtiendo en Almería. No conocía nuestra tierra tan bien como ahora y le ve mucho potencial, por el tamaño de la ciudad, la calidad de vida, un Parque Natural cerca, buena planta hotelera... Estuvimos hablando de posibilidades de futuro en materia de turismo e infraestructuras. Como grupo inversor que es, le dije que las puertas del Ayuntamiento las tienen abiertas para colaborar".