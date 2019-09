Este jueves se han presentado las nuevas ordenanzas fiscales para el próximo 2020 en Valdepeñas (Ciudad Real). Unas modificaciones que traen bonificaciones en el IBI residencial del 50 al 80 % para las familias numerosas. En el caso de familias numerosas especiales será del 80 %, mientras que en la categoría general llegará la 50 %.

También, se va a bonificar con hasta el 95 % del IBI residencial a aquellos propietarios que alquilen sus viviendas con una renta limitada, es decir, a través de un alquiler social. Un precio que, evidentemente, no vendrá fijado por el mercado sino por las directrices del Gobierno de España.

Asimismo, a la espera de la legislación autonómica correspondiente a la materia de vivienda, se prevé penalizar con un extra del 25 % en este impuesto del IBI a aquellos propietarios que tengan dos o más viviendas vacías por un tiempo prolongado. Una penalización que aún se aplicará a la espera de la aprobación de esa legislación en las Cortes de Castilla-La Mancha.

Los impuestos de actividades deportivas

En materia deportiva, se van a incrementar los alquileres de las diversas instalaciones, así como los cursos deportivos que sean de carácter de ocio, tal y como ha indicado el alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín. Además, ha adelantado que servicios como las escuelas deportivas no se incrementarán su coste ni tampoco el del uso de las piscinas de verano.

En este punto, Martín ha recalcado que esta localidad "es la primera en pasar una revisión médica a todos los chavales que se inscriben a las escuelas deportivas (...) un servicio que tiene un coste de 15.000 euros anuales y que ni con las inscripciones se cubre".

Suben los costes del cementerio

También, se van a incrementar los costes de las instalaciones del cementerio. Un incremento abultado en los nichos y en los panteones. Por ejemplo, un panteón pasará de costar 1.300 euros a 2.500 euros, a partir del próximo 1 de enero de 2020.

Además, se va a trasladar el "coste material" para adecentar las diferentes parcelas del cementerio, es decir, la realización del agujero y la instalación de los diferentes ladrillos para reservar el hueco de los ataúdes. Una actuación que tendrá un coste de 800 euros. No obstante, el edil valdepeñero ha asegurado que "si a algún ciudadano le parece caro, podrá hacer esta actuación por sus propios medios y no se le cobrarán estos gastos materiales".

Con ello, se pretende cubrir los gastos de este cementerio, ya que acumula un déficit anual de más de 100.000 euros. Todo ello, porque las tasas y costes que se cobran a los ciudadanos no dan para cubrir los gastos que se generan.

Vuelve la tasa de mascotas

Otra de las tasas municipales que se recupera es la de mascotas. De esta forma, se cobrarán 21 euros anuales por cada una de las mascotas censadas en esta localidad. Una tasa con la que, asegura Martín, se van a costear los gastos de limpieza extra para los orines y excrementos de las mascotas.

Una tasa que se eliminó, años atrás, porque muchos dueños de mascotas no la pagaban o encontraban resquicios legales para no hacerlo. Ahora, existe un censo de 3.500 mascotas y, quien empadrone sus animales en una finca de campo "será multado si pasea con esta mascota y se certifica que no está inscrita en una vivienda del centro", ha matizado Martín. Una multa que será de más de 100 euros.

Finalmente, en esta materia se pasará el coste de las incineraciones a aquellos propietarios que quieran conservar las cenizas de sus animales. De este modo, se le pasará el coste de funcionamiento del horno crematorio, situado en el centro municipal canino.

Se incrementa la tasa de vehículos de tracción mecánica en turismos

Otro de los impuestos que se va a incrementar va a ser el de vehículos de tracción mecánica. En concreto, únicamente se va a aumentar la tasa de los turismos, mientras que los camiones o tractores no se tocarán, puesto que "son una herramienta de trabajo".

Un incremento que irá desde los 7 hasta los 19 euros, en función de la cilindrada de estos turismos. Sin embargo, se realizará una bonificación de hasta el 50 % en el impuesto de circulación a aquellos vehículos que no contaminen, es decir, tengan la catalogación de cero emisiones o ECO.

Nueva normativa en vados

Finalmente, Martín ha avanzado que se trabaja en una nueva normativa en materia de vados. Una normativa en la que se comenzará a cobrar por la reserva del espacio público. Un espacio que se materializa, por ejemplo, en la reserva de la acera de enfrente de una vivienda para poder entrar o salir de una cochera.

Una nueva regulación que busca acabar con las disputas vecinales que se producían en este aspecto en esta localidad, tal y como ha subrayado el propio edil socialista.