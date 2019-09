Jornadas parciales y bajos salarios: la precariedad de las auxiliares de ayuda a domicilio

La situación laboral de las auxiliares de ayuda a domicilio en Ciudad Real han centrado nuestra atención en la SER. En la provincia son alrededor de 800 trabajadores, en su gran mayoría mujeres, que cuentan con jornadas parciales y bajos salarios lo que las sitúan en una posición de gran desigualdad.

Se trata de empleadas que trabajan para la administración, principalmente para ayuntamientos que contratan el servicio privado. "Un sector que poco a poco va siendo más reconocido y en ello ha contribuido la interlocución de los sindicatos con los ayuntamientos y las empresas que están imponiendo que se recojan en los pliegos de condiciones las funciones específicas de la ayuda a domicilio", como destaca Antonio Sánchez-Carnerero, responsable provincial de acción sindical de la Federación de Construcción y Servicios de CCOO.

Las mayores problemáticas del sector pasan básicamente por dos aspectos: uno, que se compute como tiempo de trabajo el desplazamiento que tienen que realizar entre domicilio y domicilio, que pese a estar incluido en el convenio no se cumple por parte de las empresas. Un tiempo que no computa y que, por tanto no se paga.

Este es uno de los principales puntos de confrontación entre los empresarios y la parte social que incluyó en el convenio, una disposición adicional para que el presupuesto de licitación del servicio recogiera los costes que supongan esos desplazamientos.

El otro aspecto en conflicto es el recorte de la jornada laboral que sufren cuando el usuario fallece o se traslada a una residencia. El convenio les da un tiempo de tres meses para ver si puede reponer la jornada, pero en la práctica lo que ocurre es que les rebajan la jornada en este momento.

Por eso desde el sindicato animan a que los presupuestos de licitación por parte de los ayuntamientos sea más alto y suba también el valor de la hora que estipula la Junta de Comunidades.

Pese a estos puntos de mayor choque, el sector en la provincia está amparado por un convenio específico con vigencia hasta el próximo año y que consiguió negociar incrementos salariales por encima del 1 por ciento para cada uno de los años, además incluyó el cumplimiento de una sentencia del Tribunal Europeo que obliga a cobrar a aquellas trabajadoras que tienen jornada completa un plus de 70 euros de transporte todos los meses del año ( antes se excluía el mes de vacaciones ).

En la provincia existe una veintena de empresas dedicadas a la ayuda a domicilio, de las que en torno a cinco son las que más adjudicaciones tienen. Quitando las salvedades comentadas suelen ser cumplidoras, "sobre todo porque trabajan para la administración", bien distinto es lo que ocurre con otro sector, el de las empleadas de hogar que suelen trabajar sin contrato y sin ser dadas de alta en la Seguridad Social.

AUDIO |