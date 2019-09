Zequi: "Me he quitado un peso con el gol"

Ezquiel Díaz Romero, Zequi, ha pasado por SER Deportivos Cuenca para analizar la actualidad del Conquense con el empate ante el Illescas, donde logró su primer gol en Liga, el partido ante el Madridejos y su adaptación al equipo y la ciudad.

Escucha la entrevista en SER Deportivos Cuenca

El joven extremo reconoce que con el gol ante el Illescas “me he quitado un peso de encima” y se muestra convencido de que ante el Madridejos “vamos a ganar, veo entrenar a mis compañeros y no tengo duda de que vamos a ganar”.

Zequi ha cambiado Conil por Cuenca y reconoce que la nieve “nunca la he visto y creo que nunca he estado a menos de 10 grados nunca”.