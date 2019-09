Cinco años de internamiento para el acusado de intentar matar a una mujer en Gijón

El hombre acusado de intentar matar a una mujer cuando cruzaba al Muro por el Parque de Isabel la Católica, ha aceptado cinco años de internamiento en un centro psiquiátrico del Principado, aunque ya ha cumplido doce meses en prisión. La Fiscalía considera que en el momento de la agresión tenía anuladas sus facultades psíquicas.

El procesado, que asegura no recordar nada de lo ocurrido, ha alcanzado un acuerdo con la Fiscalía previo al juicio se ha celebrado en la Sección Octava de la Audiencia Provincial, con sede en Gijón. El Ministerio Público, que ha cambiado la condena de delito de asesinato en grado de tentativa por intento de homicidio, ha incidido en que el acusado actuó por impulso.

Los hechos que se han juzgado se remontan a diciembre de 2018, cuando la víctima caminaba a las nueve y media de la noche por el pasadizo que comunica el paseo del Muro con el Parque Isabel La Católica. Allí fue abordada por la espalda y sin mediar palabra, el supuesto agresor le rodeó el cuello con el brazo y presiónó hasta que la mujer quedó casi sin respiración. Ya en el suelo el imputado se puso encima y siguió apretando la garganta hasta que llegó un ciclista que intervino y logró que la soltase. La mujer, que ha testificado protegida por un biombo, asegura que no conocía de nada al procesado. Él sufre de esquizofrenia residual y paranoide para la que tiene prescrita una medicación que no toma desde hace tres años, por lo que la Fiscalía consider que tenía anuladas sus facultades.

De los cuatro años que pasará en el centro psiquiátrico, los dos primeros no podrá salir del establecimiento y los otros dos podrá hacerlo puntualmente y siempre acompañado.