¿Y el dinero para cuándo?

Y ayer por fin alzaron la voz. Se trata de los investigadores, de los catedráticos referentes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con su rector al frente, Rafael Robaina, apoyando y liderando las reclamaciones de mayor financiación para la investigación contra el cambio climático desde Canarias. Dicen que tenemos todo para ser referente, como laboratorio para desarrollar las investigaciones que sirvan para frenar esta locura que ya está aquí.

Está claro que la convocatoria de ayer, aunque llegue tarde y nunca es tarde si la dicha es buena, tiene todos los parabienes. Quién puede estar en contra de lo dicho por nuestros investigadores, por los universitarios. Quién puede negarles el dinero para que Canarias sea ese referente internacional. Tenemos lo principal, que nunca antes habíamos tenido con tanta amplitud. Es decir, tenemos a las personas, el conocimiento, ayer estaban catedráticos de aquí que son líderes en sus materias de conocimiento al nivel internacional. Solo falta ayudar a desarrollarlo y para rematar la jugada, solo nos falta el dinero.

No puede ser que solo invirtamos el 0,4% del PIB en investigación. Así es imposible. Hay cosas que no se pueden dejar para adelante. Contamos con todo lo necesario y solo falta activar las políticas. En primer lugar con la ayuda del gobierno de España, con el liderazgo del gobierno de Canarias que para eso está, el anterior no lo hizo, y con los Cabildos, ayuntamientos y las empresas, con todos nos podemos colocar en una posición privilegiada y eso redundará en un beneficio para todos. Y cuando hablo de todos, hablo de la humanidad, y por supuesto de Canarias y de los canarios.

En Materia de energías renovables, estudio del mar, de la agricultura, ganadería, de la fauna, flora, del turismo etc. Estamos hablando de la afección del cambio climática en todos los órdenes de la vida y por supuesto también de la investigación en general. Si quiremos desarrollo, diversificación económica aprovenchando también el turismo y si queremos evitar que la mayoría de nuestros titulados superiores no se sigan marchando no se vayan de nuestras islas, no queda otra que invertir y mucho.

Se puede decir más alto pero no más claro. No miremos para atrás, no vale la pena, todavía se puede. Este es el momento del liderazgo del nuevo gobierno de Canarias para que esto no se quede en saco roto. Si se quiere el dinero aparece, solo falta la voluntad política.