La Junta estima que 50.000 viviendas en Málaga podrán legalizarse con su decreto

La Junta de Andalucía estima que 50.000 viviendas en la provincia podrán legalizarse con el nuevo decreto que aprobó ayer, seguún los datos que maneja la Delegación de Ordenación del Territorio. La Axarquía y el Guadalhorce serían los principales focos que se beneficiarían de esta medida, aunque también hay otros puntos con menos viviendas en situación de ilegalidad como la Costa del Sol.

En esa cifra no se incluyen, y por tanto no tienen cabida en el decreto, aquellos inmuebles que se encuentren en zonas inundables y en espacios protegidos por cuestiones medioambientales. Tampoco podrán acogerse aquellas viviendas que ya estén inmersas en un proceso de legalización o las que tienen una sentencia condenatoria de demolición. En este sentido, Patricia Navarro, delegada de la Junta, ha apuntado que "esto no es una amnistía" y que habrá que asumir "compromisos de protección medioambiental", en referencia a las protestas que habían manifestado algunos grupos ecologistas.

Los propietarios podrán acogerse al decreto antes de que los ayuntamientos aprueben sus planes generales, una "novedad" que según la Junta permitirá que la tramitación pueda resolverse "en menos de un año".