Yasmin Al-Sahoud: "Cuando me fui, ya me esperaba esto"

Nueve años después de su despido como directora general del Málaga, un cargo que le duró un mes y un día por diferencias con el secretario Abdullah Ghubn y el jeque, Yasmin Al-Sahoud habla en Ser Deportivos Málaga sobre la situación económica del club.

Califica la planificación como "inexistente", cuestiona el papel de Al-Thani en la gestión y manifiesta que todo esto viene de más atrás. "Cuando yo llegué no me esperaba todo esto, pero cuando me fui ya pensé que iba a llegar mucho antes", asegura. Escucha la entrevista completa: