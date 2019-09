El 10-N retrasará los nuevos accesos al hospital de Toledo

El adelanto electoral retrasará la construcción de nuevos accesos al hospital de Toledo. Sin gobierno y sin presupuestos, la intervención necesaria del Ministerio de Fomento queda en el aire. Ha habido dos reuniones recientemente con Ayuntamiento y Junta y aunque hay optimismo técnico éste se ve empañado por el contexto político.

Así lo ha dicho Nacho Hernando, Consejero de Fomento. Preguntado por los avances en la materia, ha indicado que el hospital ya tiene accesos, los actuales de entrada y salida al polígono, y que esta obra trataría de dar una nueva solución al consecuente crecimiento del tráfico. La administración regional tiene preparado un anteproyecto aunque, de momento, no lo va a tramitar. Es sólo una de las soluciones que hay sobre la mesa. Consistiría en construir dos viales de acceso, en ambas direcciones, a la altura de la cuesta de las Nieves, en la A42, que conectarían con el barrio del Polígono en su parte trasera. Hernando dice que hay optimismo técnico pero la coyuntura nacional invitan a pensar que todo va a retrasarse, por los consecuentes plazos administrativos, y que no puede su departamento financiar al Ministerio iniciando esta obra que no es de su competencia. "Aunque no nos corresponde, tenemos adelantado ese anteproyecto (...) pero podemos discutir amistosamente el grado de porcentaje de participación en el presupuesto para acelerar esa solución"

En cualquier caso, como los nuevos accesos no van a salir adelante de forma inminente, tampoco van a obstaculizar el calendario de puesta en funcionamiento del hospital.

Cerca de allí, en el polígono industrial, la comisión de urbanismo ha dado visto bueno a la urbanización de 206.000 metros cuadrados del plan parcial UU-25 para uso industrial y logístico. El que de momento sigue en el cajón es el PP-11, aunque si el ayuntamiento quiere y hay iniciativas empresariales detrás, la Junta se compromete a trabajar para desbloquearlo.