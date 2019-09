Els CDR, davant del jutge

El jutge Manuel García Castellón ha començat a interrogar els set presumptes membres dels CDR detinguts per diversos delictes, entre ells terrorisme, després que almenys dos admetessin a la Guàrdia Civil haver comprat i fet proves per a la fabricació d'artefactes per "fer soroll" l'1-O

Cap a les onze del matí d'aquest dijous el magistrat de l'Audiència Nacional ha iniciat l'interrogatori del primer dels set arrestats en l'operació Judes dilluns a Catalunya que compareixeran aquest dijous.

Els altres dos presumptes integrants dels Comitès de Defensa de la República (CDR) detinguts van quedar en llibertat amb l'obligació de comparèixer davant del jutge quan se'ls citi.

Els set han estat en dependències de la Guàrdia Civil, on almenys dos d'ells van admetre la seva participació en l'adquisició de diverses substàncies per elaborar barreges amb les quals fabricar explosius, després de mostrar-se'ls vídeos i documents gràfics en els quals apareixen alguns dels arrestats, segons va avançar la Cadena Ser i van confirmar a Efe fonts de la investigació.

Van dir també que havien adquirit "el compromís" de cometre alguna acció per "fer soroll" de cara a l'aniversari del referèndum il·legal de l'1-O.

Dos arrestats van presentar un habeas corpus -figura que permet la posada a disposició immediata davant del jutge per fer al·legacions si es considera que l'arrest no s'ha ajustat a la llei-. Després de comparèixer ahir a la nit davant el magistrat, van tornar a dependències de la Guàrdia Civil.

Després de les detencions, la Fiscalia va explicar en un comunicat que s'imputen delictes de rebel·lió, terrorisme i tinença d'explosius i se'ls acusa d'ultimar accions terroristes, que presumptament havien de perpetrar amb el material per fabricar explosius casolans intervinguts.

A més, tenien en el seu poder consultes a Google, informació i plànols sobre edificis públics, inclosa una casa quarter de la Guàrdia Civil.

L'operació, que es troba sota secret, és fruit d'una investigació de més d'un any durant el qual s'han practicat nombroses intervencions telefòniques.