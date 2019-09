Turno para la Copa

El BlasGón y Bodegas Ceres protagoniza su estreno en la Copa del Rey. Los amarillos se desplazan hasta Córdoba para medirse a CajaSur en el IDM Fátima. El encuentro previsto para las 20:30 horas será una de las ocho eliminatorias de esta primera jornada de la competición copera.

Ambas escuadras llegan en un buen momento tras ganar sus respectivos encuentros en la pasada jornada en la División de Honor Plata. Los ribereños tras doblegar con solvencia a Teucro (23-33) Mientras los cordobeses después de superar el derbi ante Palma del Río (21-25)

El técnico asturiano, Alberto Suárez, que cuenta con todo su equipo para este encuentro, incluido Rodri del Val a pesar de sus problemas en la rodilla, afirma que el partido "es uno más, lo hemos preparado como el resto sea Copa o Liga. Nosotros vamos creciendo, nuestro objetivo es seguir creciendo y eso es lo que vamos haciendo según avanza la temporada", afirma en la previa del choque el técnico.

En las filas cordobesas, en las que se encuentran tres ex jugadores del Villa de Aranda -Amérigo, Moyano y Padilla-, Jesús Escribano cuenta con todos sus efectivos a excepción de Moyano, recuperándose de una operación. "Creo que el favorito para esta eliminatoria es el Villa de Aranda", apuntaba esta semana en El Banquillo de la SER el portero de Carboneras, Richi Amerigo, que marca como objetivo principal esta temporada "la permanencia".

RESTO DE ELIMINATORIAS

La primera ronda de la Copa del Rey dejará estos otros encuentros: Palma vs Alarcos (18:00 h), Sarrià vs Antequera (18:30 h), Los Suaces vs Teucro (20:00 h), Bordils vs Barça B (19:00 h), Novás vs Torrelavega (19:00 h), Zarautz vs Alcobendas (19:30 h) y Málaga vs Zamora (20:00 h)