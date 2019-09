Rozada: "Nos hacen goles con una facilidad pasmosa"

"Esta es vuestra casa. ¡Defendela!", decía una pancarta esta mañana en el Carlos Tartiere. Una más de las que se ha encontrado la plantilla del Real Oviedo a lo largo de la semana por parte de una afición que ha demostrado estos días no dejar de lado al equipo en estos momentos tan delicados. Estamos camino de la jornada 8, pero las urgencias por conseguir la primera victoria empiezan a ser notables y, para muestra, la rueda de prensa improvisada del pasado domingo de toda la plana mayor del club pidiendo unidad para sacar la situación adelante.

Los datos del conjunto azul no invitan al optimismo. A pesar de tener a Alfredo Ortuño, que es el pichichi de la categoría con 5 goles, los problemas vienen en la parcela defensiva. El Oviedo es el segundo equipo que más tantos recibe (13), por los 14 que ha encajado el Mirandés. Además, el conjunto azul es el único equipo, junto al Extremadura, que no conoce la victoria tras dos meses de competición. Ahora recibe al Zaragoza, que es tercero en la tabla con un partido menos y no sabe lo que es perder con 4 triunfos y 2 empates en su casillero.

Tras la sesión a puerta cerrada de esta mañana, compareció ante los medios Javi Rozada. El técnico ovetense, sin compromisos entre semana, ha tenido cinco días completos para preparar este choque frente al cuadro maño, al que hay que sumar los dos siguientes que tendrán los azules en apenas cinco días. Después de medirse a los hombres de Víctor Fernández, la plantilla carbayona viajará el martes a Tenerife donde jugará el miércoles, para posteriormente enfrentarse el domingo al Numancia, de nuevo en el Tartiere.

Escucha aquí la rueda de prensa de Javi Rozada:

"Cuando se consolide más el equipo, el aspecto mental mejorará. Significa trabajar todos los días con buenos hábitos. Lo que se necesita es ganar un partido y crear una identidad que les ayude a liberarse", explicó el técnico en primer lugar.

"Creo que poco a poco va llegando el mensaje. Creo que hay un respeto máximo y están por la labor de sacar esto adelante. Lo que más me preocupa es el tema defensivo. Nos están haciendo goles con una facilidad pasmosa", comentó sobre cómo ve a la plantilla y los aspectos a mejorar.

Para el técnico del Real Oviedo, la clave para ganar y salir del descenso es "ser un bloque, tener muchas ayudas y hay que matar por el compañero. No podemos cometer esos errores".

Además Rozada ya tiene claro su pareja de centrales: "Buscamos un contexto de no cambiar tantos hombres atrás para consolidar algo. Christian y Carlos van a jugar. Tienen muchos partidos en el fútbol profesional, los veo bien. El otro día hasta el minuto 60 estuvieron muy bien".

"Lo que más me molestó el otro día es que nos viniésemos abajo después de ese error global. Eso no nos lo podemos permitir. Tras el empate se veía en las caras que íbamos a perder. Lo que no puedes hacer es regalar. Ningún equipo lo ha hecho contra nosotros. Y en los 7 partidos que hemos jugado cometimos errores individuales y colectivos", añadió sobre las claves de la derrota del pasado fin de semana.

"El Zaragoza tiene un juego de posición muy bueno. Te somete mucho, buscan los espacios con mucha facilidad. Dominan las contras. Son un equipo muy completo. Sabemos de sobra lo que hay que hacer para ganar el partido. Es un encuentro que te puede enganchar a la zona, que te ayude para salir de ahí abajo", explicó sobre el rival.

"A Sangalli lo vemos más por fuera que por dentro. Joselu es un jugador más polivalente. Buscaremos los mejores hombres para ganar", afirmó el técnico sobre las variantes para jugar por dentro.

Hasta mañana no conoceremos la convocatoria definitiva, pero la única baja que tiene Rozada es la de Alejandro Arribas, que se perderá los próximos partidos por un fuerte esguince en su tobillo derecho. Un posible once ante el Zaragoza podría ser el siguiente: Champagne; Lucas, Carlos Hernández, Christian Fernández, Mossa; Lolo, Tejera; Berjón, Borja Sánchez, Sangalli; Ortuño.

El encuentro de este fin de semana será dirigido por el colegiado castellano-machego Isidro Díaz de Mera Escuderos, el árbitro del último derbi asturiano en El Molinón que anuló un polémico gol a Ibrahima, mientras que en el VAR estará el gallego David Pérez Pallas, recordado entre el oviedismo por pitar un penalti inexistente hace tres temporadas cometido por Jon Erice contra el Tenerife.