Cientos de personas se manifiestan en Oviedo contra el cambio climático

Asturias se ha sumado este viernes a la Huelga Mundial por el Planeta. Tras el preludio con las manifestaciones de los estudiantes por la mañana en Gijón y Oviedo, la gran manifestación partió de la estación de la Renfe de la capital a las siete de la tarde, organizada por ‘Fridays for Future – Asturias’, el movimiento juvenil que a nivel mundial lidera la sueca Greta Thunberg.

Cientos de personas de todas las edades, han recorrido el centro de Oviedo. Por el planeta. El objetivo, una vez más, reclamar a los gobiernos, a los dirigentes políticos, medidas efectivas contra el cambio climático. Los jóvenes lo tienen claro, como Celia y María que venidas de Gijón, explicaban que "esto es una emergencia climática y hay que salir a la calle para que cambie todo".

Gente de todas las edades participó en la manifestación contra el cambio / Alejandra Martínez

Manuel Franco, portavoz de 'Fridays for future- Asturias', la organización convocante añadía que "con conciencia y buenas intenciones por parte de los políticos no basta. Es necesaria una acción real ya".

Ellos, los políticos, han ocupado junto a los sindicatos la cola de esta manifestación. Tras los jóvenes que ocupaban la cabecera ecologistas, el movimiento creativo, el movimiento feminista y los colectivos sociales. No han faltado los niños que en familia portaban pancartas y coreaban los lemas de los jóvenes, cánticos como estos: "Ni un grado más, ni una especie menos"; Los mares se hartan, nosotros también"; "Que no, que no, que no hay planeta B"; "La patronal contamina nuestro hogar"; "No hay futuro sin aire puro"; "A tí que estás mirando también te están matando".