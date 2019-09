Anquela: "En mi parcela no se mete nadie"

Anquela aprovechó la comparecencia de prensa de este viernes para salir al paso de las últimas informaciones que destacan que su poder en la caseta es limitado. "En mi parcela no se mete nadie", asegura el de Linares. La reunión de la pasada semana en el vestuario sin el entrenador, el entreno dirigido por el analista este miércoles o las insinuaciones de que Carmelo es el que manda en el vestuario, mostraron a un míster muy enfadado. "Me ofende que se dude de mi trabajo", se queja. "En mi parcela no se mete absolutamente nadie", continúa.

En la delegación de funciones, Anquela habla de los especialistas como el analista Roberto Robles, que dirigió la táctica este miércoles. "Si eso lo hiciera Guardiola sería la repera. Me estáis ofendiendo. Y ofenderme a mi... Vuestras fuentes a veces no sé si os dicen la verdad", se queja Anquela. Roberto Robles es el encargado de metodología de la primera plantilla desde hace dos meses, cargo que el club nunca llegó a anunciar.

Sobre el papel de Carmelo del Pozo, deja claro que su parcela es intocable como entrenador pero que la comunicación y las visitas del director deportivo son constantes y que es algo que el de Segovia lleva haciendo eso "desde que llegué pero con respeto". Añade el preparador: "no entiendo por qué se forma este revuelo. En mi terreno no se mete nadie".

Por otro lado, Juan Antonio Anquela habló de lo que significa para él dirigir al Deportivo. "Para mí este equipo es el mayor orgullo de mi carrera", recuerda y añade que lamentablemente su paso, hasta ahora por el Depor está siendo amargo. "Me gustaría ser feliz que ahora mismo no lo soy. Me está dando más disgustos que alegrías".