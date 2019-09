El Victoria busca el pleno al tres

Tercera jornada de la competición para el Victoria en la Primera División Nacional y segundo consecutivo como locales para las de Chivi García, que en esta ocasión regresarán al campo del SERGAS en el que, el domingo a las 12:00 horas, recibirán al Valladares.

Tras los dos triunfos sumados en el arranque liguero, (1-6 al Sporting B y 4-1 al Racing Féminas), el equipo compostelano intentará sumar un pleno de triunfos en esta tercera jornada. El técnico, Chivi García, recupera para este encuentro a Carla, baja en el anterior por un esguince, y por la misma lesión pierde a Laura.

Chivi: "As xogadores están con moita ilusión"

Tras el gran inicio de campeonato, el equipo rojillo está con la moral muy alta y, al mismo tiempo, con los pies en el suelo. "As sensacións son moi boas, todas as xogadoras están con moita ilusión e iso nótase nos adestramentos e nos partidos. Temos unha nova cita como locais e debemos aproveitar o factor campo e a boa xeira de cara ó gol", afirmó el entrenador compostelano.

Sobre cómo han ido asimilando conceptos y organización, y lo han plasmado sobre el césped, el entrenador del Victoria está satisfecho: "O equipo está moi ben plantado no terreo de xogo. Decide ben en ataque e está moi seguro nas tarefas defensivas. Creo que as xogadoras maduraron moito con respecto á tempada pasada e iso nótanse no xogo do equipo".

Por último, y preguntado por el Valladares, apuntó que "son un rival moito máis duro que os dous anteriores. Contan con xogadoras moi físicas e empregan un xogo directo para as súas dianteiras, que son moi rápidas e que porán a proba o noso nivel competitivo. Será un bo partido", augura el técnico.