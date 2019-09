Medio millar de personas se suman en Ibiza a la Huelga Contra el Cambio Climático

Alrededor de medio millar de personas, la mayoría jóvenes y muchos vestidos de negro, se han sumado este viernes a la Huelga Mundial por el Clima convocada en todo el mundo. En el caso de Formentera, han sido unas 150 personas las que han participado en las acciones reivindicativas.

Un momento durante la movilización / Cadena SER

La movilización ha comenzado en el Parque de la Paz de Ibiza, desde donde ha partido hacia el Paseo Vara de Rey con gritos de 'No hay planeta B' o 'El bosque no se vende, el bosque se protege' y pancartas con lemas como 'Negarlo no hará que desaparezca' o 'Hay más plástico que sentido común'.

Un momento durante la performance escenificada en Vara de Rey / Cadena SER

Ya en el Paseo Vara de Rey, se ha dado lectura a un manifiesto para pedir a los gobiernos y las administraciones medidas efectivas para acabar con la destrucción del planeta y la crisis climática.

Imagen de una de las pancartas / Cadena SER

Un acto de protesta convocado por el colectivo Fridays for Future, con el apoyo de Juventud Ibicenca y Extinction Rebelion, entre otras entidades, para dar un toque de atención colectivo que se repite en ciudades de todo el mundo coincidiendo con la celebración en Nueva York de la Cumbre Climática convocada por la ONU.

Alrededor de medio centenar de personas se han sumado / Cadena SER

En el ámbito de la educación, la huelga ha tenido escaso seguimiento en las Pitiusas. Según los datos de la Conselleria balear de Educación, han faltado a las clases 666 alumnos de los centros públicos de Ibiza y Formentera, el 16,63% del total. En los centros concertados ningún estudiante ha secundado la huelga.

En Formentera han participado en los actos reivindicativos unas 150 personas / Cadena SER

En cuanto al profesorado de los centros públicos, solo 38 de los 2.103 docentes de las Pitusas, el 2,8% se ha sumado a esta protesta. En los centros concertados ningún docente ha secundado el paro.



La mayoría de los participantes en las movilizaciones han sido niños y jóvenes / Cadena SER