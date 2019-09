Arranca el FIM CEV Repsol en el Circuito de Jerez

La 6ª cita del certamen internacional FIM CEV Repsol dará comienzo oficialmente este sábado en las instalaciones del Circuito de jerez Ángel Nieto con el desarrollo de los entrenamientos calificatorios para cada una de las categorías en liza tras disputarse tanto el jueves como el viernes tandas privadas para los participantes en esta sexta prueba.

La cita jerezana promete intensas emociones, no en vano las clasificaciones generales vienen apretadas, especialmente en el FIM Moto3™ Junior World Championship, mientras que en Moto2™ como en la European Talent Cup, sus respectivos líderes pueden dejar el título encarrilado este domingo. En especial la ETC cuyos pilotos disputarán dos carreras al igual que en Moto3™.

Jeremy Alcoba, Edgar Pons e Izan Guevara son los líderes en Moto3 Junior World Championship, Moto2 y ETC respectivamente, siendo este último quien con una renta de 58 puntos sobre el segundo clasificado y con dos carreras por delante en Jerez, quien tiene más opciones de sentenciar el campeonato. Por su parte, Jeremy Alcoba en Moto3, puede empezar en Jerez a marcar distancias para el tramo final de temporada, aunque para ello deberá vigilar de cerca a Baltus y Artigas que se encuentran tras él en la general a 18 y 24 puntos respectivamente. Esta categoría contará con dos carreras el domingo y 50 puntos en juego. En Moto2, Edgar Pons viene con una renta de 45 puntos sobre Niki Tuuli y 48 sobre Héctor Garzó. Tras Jerez, quedarán 75 puntos en juego y Pons podría dejar muy encarrilado el título del Moto2™ ECh que podría sentenciar en la próxima cita del FIM CEV Repsol en Albacete. En Superstock 600, Alessandro Zetti (FAU55 El Señor de las Bolsas) sigue como líder de la categoría con 139 puntos por los 107 puntos de Joan Díaz Corbella (DCR Racing Team).

En la European Talent Cup toma parte el equipo del circuito 'Jerez Andalucía Motor Talent' con los pilotos David Muñoz y Julio Garcia que esta temporada han contado con suerte dispar. Y es que se trata de la categoría más difícil de este FIMCEV Repsol, no en vano, cuenta con el mayor número de pilotos inscritos, en Jerez, casi 60, de los cuales, muchos no podrán clasificarse para disputar las carreras, de ahí que formar parte de las parrillas en las carreras del domingo ya sea todo un éxito. El joven David Muñoz de saborear pódium en Estoril y Valencia, se tendrá que conformar con ver los toros desde la barrera ya que se encuentra lesionado en la clavícula derecha que se rompió entrenando precisamente para esta cita y será baja en Jerez. 'Empezamos bien la temporada con dos pódiums en las primeras carreras. En Barcelona hicimos un buen fin de semana, la pena es que me fracturé el radio en el segundo crono cuando tanto el equipo como yo sabíamos que sin este contratiempo podíamos haber estado peleando por el pódium. Ahora, el final de temporada está siendo desastroso para nosotros ya que el fin de semana pasado entrenando me fracturé la clavícula derecha y no voy a poder disputar la carrera de casa. Espero estar recuperado lo antes posible para la carrera de Albacete para estar en las plazas de pódium porque el equipo y yo sabemos que podemos estar ahí'

Por su parte, Julio Garcia, único representante en esta cita de 'Jerez Andalucía Motor Talent' señalaba: 'Para mí el principio de temporada ha sido complicado. Soy nuevo en la categoría y eso se nota. En las últimas carreras he mejorado y he ido cogiendo puntos y aquí en Jerez en la carrera de casa, que es muy importante para mí, espero hacerlo muy bien'.

Recordamos que la entrada a las instalaciones y al paddock será gratuita para los aficionados que también tienen la opción, los que vengan en moto, de aparcar sus motocicletas en el interior del circuito. El domingo está previsto un paseo por boxes (Pit-Lane Walk) a las 10.15 horas. Para ello, será necesario recoger un pase que da acceso a este Pit-Walk que estará disponible en el acceso principal del circuito desde las 9 horas del domingo. Sólo los primeros conseguirán un pase para el Pit Lane Walk con un máximo de dos pases por persona.

Horarios de la prueba:

Sábado, 28 de septiembre

9.00-9.40 ETC (European Talent Cup) Gr A entrenamiento calificatorio 1

9.50-10.30 ETC (European Talent Cup) Gr B entrenamiento calificatorio 1

10.40-11.20 Moto3 entrenamiento calificatorio 1

11.30-12.10 Moto2 entrenamiento calificatorio 1

12.20-13.00 ETC (European Talent Cup) Gr A entrenamiento calificatorio 2

13.10-13.50 ETC (European Talent Cup) Gr B entrenamiento calificatorio 2

14.00-14.40 Moto3 entrenamiento calificatorio 2

14.50-15.30 Moto2 entrenamiento calificatorio 2

Carreras, domingo 29 de septiembre

11.00 Moto3 (carrera 1)

12.00 ETC (carrera 1)

13.00 Moto2

14.00 Moto3 (carrera 2)

15.00 ETC (carrera2)

16.00 ETC (Serie2)