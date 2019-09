"Tenemos que ganar, no queda otra"

El Xerez CD recibe el domingo a partir de las 18:30 en La Granja al Conil con el objetivo de ganar, “es lo único que nos queda”, mantiene el técnico azulino.

Y es que Juan Carlos Gómez sabe que el margen de mejora de su equipo con respecto a lo que hizo en Ceuta es “muchísimo, allí hicimos las cosas muy mal y hay que hacer borrón y cuenta nueva, de nada nos sirve darle más vueltas a aquél partido”.

El preparador azulino espera poder ya contar con Israel, que viajó a Ceuta pero no llegó a disputar ni un solo minuto, de hecho aún no ha podido debutar esta temporada. Gómez confía en el respaldo de la afición a pesar de que los resultados no están llegando: “Espero que no decaiga su apoyo, que la gente siga ilusionada. Creo que nos van a arropar y nosotros estamos en condición de intentar darle un triunfo que se merecen mucho, muchísimo".