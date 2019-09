Benissa alegará contra el puente que FGV pretende construir en el Quisi

Benissa alegará contra las tres propuestas planteadas por FGV para la construcción de un nuevo puente sobre el barranco del Quisi, en el marco del proyecto de modernización de la Línea 9 del TRAM. Infraestructura que se pretende construir en paralelo al centenario viaducto, que a pesar de haber sido restaurado, resulta inviable para el paso de los nuevos trenes duales. Así se ha aprobado en pleno, por unanimidad, y tras la moción presentada por Compromís. El acuerdo tomado por la corporación municipal pretende paralizar el proyecto para buscar alternativas compatibles con la preservación del paisaje de Benissa.

La edil valencianista y ex concejala de Territorio, Mari Carme Ronda, advirtió que las propuestas trasladadas al ayuntamiento por FGV, no han tenido en cuenta, la ley del Patrimonio Histórico. No hacen referencia, incidió la concejala, al impacto que tendrá la obra sobre el patrimonio de Benissa, tanto paisajístico, como histórico y cultural. Ronda, afirmó que desde Compromís consideran que no es necesario otro puente.

La propuesta fue apoyada por todos los partidos que conforman la corporación municipal- PP, Reiniciem, PSOE y CIBE-.

Desde el ejecutivo, el alcalde, el popular Arturo Poquet, se comprometió a proponer una reunión con FGV, en la que participen todos los grupos políticos, con la que despejar las dudas que suscitan las propuestas planteadas por la mercantil. Poquet incidió en que el acuerdo alcanzado no pretende paralizar la apertura de la conexión ferroviaría de la comarca, sino solventar el gran impacto que conlleva la construcción de un segundo puente en la partida del Quisi.