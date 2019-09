Carrillo encaixa nos plans de Eloy

Unha de cal e outra de area. O CD Lugo é posible que volva perder a Antonio Campillo por unha boa tempada. "Vuelve a recaer en su lesión de la rodilla izquierda, esperemos a ver si se da en la tecla porque es muy buena persona, buen jugador y está sufriendo mucho. El gran fichaje para el equipo sería recuperarle" subliñaba Eloy Jiménez en rolda de prensa.

Quen si podería unirse á disciplina albivermella é Carrillo. O dianteiro leva xa varios días adestrando co grupo, libre, tras rescindir o seu contrato en Israel, so falta que den o si final dende a dirección deportiva."Me gusta, creo que puede encajar muy bien en el equipo. Le daría el descanso a Manu Barreiro que buscamos y ahora solo hay que esperar a que la dirección deportiva tome la decisión final y ver si el techo salarial nos permite inscibirle".



Para o encontro ante o Tenerife o de Heillín recupera a Tete Morente. Di que pode haber rotacións, caras novas sobre o verde pois de novo se enforntan a unha semana de moita intensidade deportiva con xornada entre semana e viaxe. "Es probable que haya rotaciones, cambios. Pero no me da miedo, no se me caen lso anillos porque tengo una plantilla muy competitiva que entrena y que tiene muy buen nivel", apuntaba.

Boa oportunidade para sumar en casa e para poder deixar andada unha boa parte do camiño cara ó obxetivo da permanencia. Asi se presnetan os vindeiros tres encontros para o CD Lugo. "Ya nos hemos fuertes fuera de casa, somos competitivos, pero toca hacerlo y demostrarlo en el Anxo Carro". O mister agarda un partido "abierto, de poder a poder, ante un rival dominador".