Salvar al Mallorca o hundir a otros tres

No sé quién va primero en la Liga, y mucho menos las posiciones siguientes de la tabla.

En cambio, responderé con solvencia a las preguntas sobre los colistas, sus numerosas debilidades y sus escasas puntuaciones.

La concentración obsesiva en la parte baja de la tabla se debe a que será la zona habitada por el Real Mallorca, según parece.

Los mallorquinistas profesionales hablan religiosamente de salvar al equipo.

Quienes seríamos incapaces de envolvernos en una bandera o trapo nos mostramos más pragmáticos.

La única verdad incontestable de la Liga es que van a descender tres equipos.

Si se trata de que el Mallorca no figure entre los desgraciados, hay que hundir a otros tres clubes.

Si usted prefiere llamarlo salvar al mallorca, me parece muy bien.

Alegrarse de la desgracia de otros parece un comportamiento despreciable, pero nadie se lo reprocha a quienes aplauden a Nadal y se olvidan de sus rivales aniquilados.

No me importa el campeón de liga, y casi ni me importa el Mallorca, solo me preocupa encontrar a tres víctimas que eviten nuestra desgracia.