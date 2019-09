Mandiola: "Las competiciones las ganan los banquillos"

Sigue de dulce el Atlético Baleares: 5 jornadas de liga, cuatro victorias por tan sólo una derrota, y 12 puntos que les ponen colíderes junto a la Peña Deportiva. Arranque envidiable. Después de la victoria de la semana pasada en Pontevedra por 0-1, los de Mandiola no dejan lugar a la relajación palabra que, según el técnico no existe en el fútbol, y pretenden poner las cosas muy difíciles a su próximo rival, el Corutxo gallego.

Sobre este rival ha hablado esta mañana Mánix, y cree que "es un equipo más de segunda B, que depende del día nos puede pintar la cara" y asegura que es un equipo que "les gusta mucho llevar la iniciativa. Creo que mueven muy bien la pelota así que harán lo que puedan; harán lo que les dejemos."

El técnico blanquiazul, además, cree que a pesar de este buen inicio de temporada siempre hay aspectos en los que mejorar, y pretende incidir en esas fases del partido en las que, a pesar de ir ganando, el equipo rival domina el encuentro. Faceta que se debe mejorar si se pretende seguir con la buena racha

Finalmente se le ha preguntado sobre su once: "No hay un once estipulado, simplemente estamos repitiendo las alineaciones que nos están dando buenos resultados". Sobre los descartes: "Van a jugar todos a excepción de Canario, que seguramente se pierda toda la temporada"

Arranca el domingo a las 12:00h la sexta jornada para el Atlético Baleares en casa donde, junto a su afición, van a intentar aumentar la cifra de puntos a 15 y seguir con ese dulce que tanto está gustando al conjunto balear.