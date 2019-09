Sebastián Linde dimite como concejal en el Ayuntamiento de Motril

El concejal delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Motril, Sebastián Linde, del Partido Popular, ha presentado esta mañana su renuncia al acta de concejal por motivos profesionales. Ante esta decisión, la alcaldesa, Luisa García Chamorro, ha agradecido la labor realizada por Linde desde la constitución de la nueva Corporación y que ha hecho posible la elaboración del borrador del presupuesto municipal para el ejercicio 2020, el primero que aprobará el Consistorio desde 2015.

Sebastián Linde se ha despedido de la Corporación Municipal afirmando que abandona por "cuestiones estrictamente laborales" y por resultarle "muy difícil compatibilizar" su cargo como concejal y el desarrollo de su carrera profesional. El ya dimitido responsable de Economía y Hacienda ha explicado que su trabajo como administrador de fincas no le permitía desarrollar "al cien por cien" la labor de la concejalía que tenía asignada, al tener que dedicar tiempo a su trabajo y a su familia.

Por esta razón, Linde ha decidido dar este paso y ha preferido dejar paso a otro compañero de partido que pueda cubrir plenamente las horas de dedicación pública que el puesto exige. El hasta ahora responsable de Hacienda tenía un régimen de dedicación parcial de 32 horas semanales, con una retribución bruta anual de 32.758,40 euros. Su renuncia se ha hecho efectiva en la sesión del Pleno celebrada esta mañana, en la que Linde ha tomado la palabra para dar las gracias a la Corporación, a los trabajadores municipales, a su partido y a la alcaldesa.

La renuncia de Linde, que fue número ocho en la candidatura 'popular', da paso a Alejandro Vilar Moreno, graduado en Periodismo y Comunicación y que ocupó el número 9 en la candidatura del Partido Popular a las elecciones locales celebradas el 26 de mayo.

Una vez el pleno tome hoy mismo conocimiento de la renuncia del concejal será el número nueve de la lista del Partido Popular quien tome posesión de su acta de concejal como miembro de la Corporación Municipal en la siguiente sesión plenaria que se celebre, una vez estén completados los trámites necesarios.

Reacciones del PSOE de Motril

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Motril Alicia Crespo ha afirmado que la dimisión del concejal del PP y responsable municipal de Economía y Hacienda es una muestra de que el Gobierno de Luisa García Chamorro “es débil y está sostenido con pinzas” Crespo ha indicado que esta dimisión refleja una realidad: “la alcaldesa no ha sabido cohesionar un equipo y hay discrepancias significativas entre los miembros del PP que forman el equipo de Gobierno”. “Nos consta que ha habido tensiones en el seno del PP y del equipo de Gobierno. No es la primera vez que estas tiranteces trascienden a la calle. Este abandono es, por desgracia, la constatación de que Luisa García Chamorro no tiene todo el apoyo que necesita para gobernar Motril con eficacia”, ha declarado la edil del PSOE.

Crespo espera que " por el bien de la ciudad y el interés de motrileños y motrileñas, esta primera crisis de Gobierno se solucione rápidamente y no haya más dimisiones”, ha concluido.