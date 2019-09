Coristanco rebaixará o imposto de circulación ao 33% a partir de xaneiro

A ordenanza aprobouse por unanimidade no pleno celebrado este xoves e contempla unha baixada do 33% no imposto de circulación. A medida entrara en vigor a partir do vindeiro 1 de xaneiro de 2020.

Tratábase dunha petición dunha veciñanza que, dende o 2013, pagaba os tributos máis elevados de toda a Costa da Morte. Agora, cada titular de vehículo no concello aforrará máis de 40€ no dito imposto. Ademais, a nova ordenanza conleva tamén unha serie de bonificacións segundo o combustible e a antiguidade do auto.

O outro asunto de relevancia, que se levou a pleno, foi a modificación do crédito para que o concello se poida facer cargo de distintas indemnizacións que tiña pendentes de pago por sentenzas xudiciais do pasado.