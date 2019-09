Condenada una mujer en Palencia a 42 meses de cárcel por maltratar a sus hijas de 5 y 7 años

El Juzgado de lo Penal de Palencia ha condenado a una mujer M.I.C.P., a una pena global de tres años y medio de cárcel como autora responsable de dos delitos de maltrato habitual en el ámbito familiar en las personas de sus dos hijas de 5 y 7 años. Le impone además la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de las pequeñas durante tres años. Por último, según publica Diario Palentino, deberá indemnizar con 1.000 euros a cada una de ellas por daños morales.

La sentencia, que no es firme, da por probado que la acusada, encontrándose en el domicilio familiar con sus hijas y en muchas ocasiones en presencia de su esposo, se dirigía a las niñas con expresiones realmente duras. Expresiones como "Ojalá encontréis un hombre que os joda la vida", "¿No os dais cuenta de que no quiero ir a ningún lado con vosotras?", "Me da asco oíros, es que no os considero ni mis hijas", "Se coge y se la da un guantazo y a tomar por el culo y otra ostia y así hasta que lo dejes de hacer, que estas son después las que se meten en los del bulling, y se suicidan los chiguitos porque están todo el puto día jodiendo".

La sentencia refleja, según Diario Palentino, que la procesada ha reconocido los hechos y que las expresiones dirigidas a las niñas fueron grabadas en una USB por el padre cuando llegaba de trabajar. El padre ha ejercido la acusación particular. En el juicio el progenitor aseguró que "tenía mucho miedo de que no me creyera nadie. Grababa cuando llegaba por las tardes a casa y todo empezaba por lo que fuera. Desde 2017 fue una escalada, una progresión de insultos".

La magistrada Olga Álvarez en su resolución recuerda que "los padres han de educar a sus hijos menores de edad y han de hacerlo como adultos que son desde el cariño, el amor y el respeto en la posición que ocupan con el empleo adecuado de autoridad y corrección". La sentencia absuelve a la mujer de los delitos de amenazas de los que también estaba acusada. Considera la magistrada que en este caso no es necesario desde el punto de vista del interés de las menores, imponerle la inhabilitación especial para la patria potestad.