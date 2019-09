Estudiantes contra el cambio climático

"Una crisis climática que es consecuencia de un modelo de producción y de consumo que ha demostrado ser inapropiado para satisfacer las necesidades de muchas personas". Así comenzaba la lectura del manifiesto suscrito por varias plataformas como Fridays for Future y Alianza por el Clima que también se escuchaba hoy en Pamplona en una concentración fundamentalmente estudiantil, pero que ha llenado prácticamente la plaza consistorial. Desde este conjunto de plataformas, Laura Panero apunta la necesidad de "que se escuche a los científicos, que no se hagan sólo planes, que se hagan acciones contundentes".

Igualmente recuerda que "esto está organizado por jóvenes pero necesitamos el apoyo de todos, vamos a seguir luchando contra el cambio climático". Creen que ha sido muy importante la cumbre del clima organizada por Naciones Unidas en Nueva York, si bien aseguran que "no se puede venir aquí si no reciclas, si no coges menos el coche si no conciencias a la gente; se ha avanzado, pero hay que avanzar muchísimo más".

La concentración de esta mañana es el preámbulo de la manifestación convocada esta tarde a las 18.00 horas, que partirá desde la Plaza del Castillo de Pamplona y llegará hasta el Parlamento de Navarra.