Campión: "No he tenido nada que ver con ningún partido político, ni afiliado ni simpatizante"

El recién estrenado presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, David Campión, alcalde de Ollo por la candidatura popular Auzolan, asegura que es independiente, después de lograr, para sorpresa de muchos esta presidencia con el apoyo de PSN y EH Bildu, desbancando al candidato de Navarra Suma, a priori, en un cambio de opinión fruto de un receso. La segunda votación le daba la mayoría necesaria. El alcalde de Pamplona, Enrique maya, cree que este apoyo se cerró mucho antes de ese receso.

Pero Campión, en la SER, dice que no. "Me parece muy bien que la gente pertenezca a los partidos políticos y para los demonizo, ninguno de ellos; pero jamás he tenido nada que ver con ningún partido político de forma seria, ni afiliada ni simpatizante siquiera ni nada por el estilo".

PSN retiró su candidatura. Pero Campión niega haber mantenido contactos antes con la formación. "Yo con Maite Esporrín no había hablado hasta el día de la Asamblea en mi vida, ni con ninguno de sus superiores o gente del Partido Socialista".

Y sobre una de los retos más importantes, qué se hará con las basuras a partir de 2023, cuando se acabe la posibilidad de usar Góngora, apunta que "hay un proceso bastante avanzado con una planta de tratamiento de residuos que bueno, podemos, como dijimos en la Asamblea, estudiar un poco el expediente cómo está, matizarlo, etc, pero no podemos volver a empezar de cero, sería un día de la marmota perpetuo".

Se refiere así a la planta de tratamiento de residuos en la Zona del Valle de Elorz, que generó fuertes protestas vecinales.