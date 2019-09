Alex Remiro: "Para qué iba a hablar si ya lo hacían por mí en Bilbao"

Hasta ahora ha estado callado, sin decir nada sobre su último año en el Athletic. En su presentación con la Real apenas quiso referirse a lo que sufrió en Bilbao por no acceder a renovar su contrato. Aprovechando su debut en Primera división, Alex Remiro rompe su silencio.

-¿Estaba preocupado porque su oportunidad no terminaba de llegar?

Preocupado no estaba. Tenía muchas ganas, en mi caso ha sido un trayecto largo y complicadp para llegar a Primera. He estado muy ambicioso y con muchas ganas de hacele cambiar la idea al míster.

-Eso sí, tuvo el mejor debut posible...

Sí, fue una noche tranquila, no tuve que hacer gran cosa Y salió todo bien.

-¿Tardó en llegar su debut en Primera más de lo que esperaba?

Bueno, sí que al principio se generó un poco una nube que yo partía de titular. Y en ningún momento era así. El mister pensaba que era mejor tener de inicio la experiencia de Moyá, y yo he trabajado duro para ponérselo diíficil. Me ha elegido a mí contra el Alavés y ahora veremos qué pasa en Sevilla.

-¿Le estaban empezando a entrar dudas al no jugar después de dar el paso de venir a la Real y un año en el ostracismo en Bilbao por esa apuesta?

Es que si me pongo a pensar así en la jornada 5, me estaría equivocando mucho. Porque he firmado 4 temporada, y vengo de donde vengo y después de pasar lo que he pasado.

-¿Cómo fue el año pasado en Bilbao?

Fue un año diferente, un año de parendizaje y madurez, y la gente que me conoce me ha cambiado un poco, que estoy un poco más maduro en todo, en cómo me afectan las cosas. En otro momento, con mentalidad más joven, sería más de estar montando un pollo y me estaría equivocando.

¿Por qué ha estado callado cuando ha hablado tanta gente de lo que vivió en el Athletic?

Nunca he pensado en hablar de eso. He estado 10 años ahí y estado muy bien, y me han tratado muy bien, y son decisiones deportivas. Nunca he querido faltar el respeto al Athletic, nunca. La gente que me conoce sabe que he quedado bien con ellos, y que he dejado buenos amigos en Bilbao. No me he querido pronunciar, para qué iba a hablar, si ya había gente hablando por mí, sobre todo la prensa de Bilbao. Se me ha dicho mucho, pero yo callaba, seguía entrenando e intentando dar el nivel para jugar si llegaba el momento. Y ya está.

¿Se arrepiente de algo de lo que hizo y cómo lo hizo?

No, para nada.

-¿Cuándo decidió fichar por la Real y sabía que no había marcha atrás?

No se trata de si hay marcha atrás o no. Al final cada uno coge las cosas como le vienen, tiene que ser maduro y consciente de lo que está viviendo y de lo que le queda por vivir, de cómo le han tratado y lo que ha pasado. Es un cúmulo de cosas. No es un día o otro. Las cosas han salido así y ya está, no me apetece hablar del pasado.

-¿Ha sentido nervios sabiendo que habúan muchos ojos mirándole?

Al final juegas en una liga top y sabes que hay mucha atención puesta sobre tí. Y los nervios los llevo dentro, porque soy muy tranquilo en ese sentido.

-¿Tiene ganas de callar bocas después de las muchas críticas recibidas?

Al final bocas siempre vas a callar, porque todo el mundo sabe de fútbol y es experto. Lo que tenemos que hacer nosotros es estar callados, trabajar mucho y hablar en el campo.

-¿Qué te llevó a decidirte por la Real?

La confianza que depositaron en mí en el momento clave, el proyecto, la cercanía y el trato. En todas esas cosas es un diez la Real.

-¿Qué tal con Miguel Ángel Moyá?

Muy bien, es un tío excepcional. Nos ayudamos muchísimo, porque tiene mil batallas detrás y sabe mucho. Y estoy seguro que va a seguir así. Es una persona increíble, y nos ayuda mucho. Eso es un punto importante, que haya buen 'feeling' entre los porteros.

-¿Está tan ilusionado como la afición con el comienzo de temporada?

Yo creo que si seguimos trabajando como lo estamos haciendo y poniendo intensidad a los partidos, podemos tener un año bonito. De eso estoy seguro.