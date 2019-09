Ania lo verá de lejos

Iván Ania está convencido de que su comportamiento se ha moderado mucho desde que llegó al Racing. Los árbitros, no tanto. No es que insulte o se enfrente con los colegiados, pero su hiperactividad, su incapacidad para mantenerse dentro del área técnica y la vehemencia con la que se expresa con sus jugadores le ha costado ya tres tarjetas rojas. La última, primera en LaLiga Smartbank, la vio en El Molinón y le impedirá dirigir a su equipo desde la banda tanto frente al Numancia (sábado, 20:00) como en Albacete (martes, 19:00).

Para el duelo con los sorianos, Ania pierde a Kitoko, con molestias musculares, con lo que no podrá repetir el once de los dos últimos choques. Por ocupar su plaza junto a Mario Ortiz pugnan Sergio Ruiz y Nkaka. Tampoco podrá estar, aunque no venía jugando, Abraham Minero, que el club confirmó que padece rotura parcial del ligamento lateral interno de su rodilla derecha y tendrá una ausencia de entre dos y tres meses.

El Numancia, que se ha dejado en Soria a jugadores como Guillermo o nacho, hará rotaciones, pensando en los tres partidos que deberá jugar en una semana,