El número de vacunados contra el sarampión es alto en la Comunitat

Tras la recomendación realizada por Sanidad para que los nacidos a partir de 1970 que no hayan pasado el sarampión y que no estén vacunados se vacunen, la subdirectora general de Promoción de Salud y Prevención de la Conselleria, Inmaculada Clemente, afirma que en la Comunitat no hay un aumento del número de casos ni grandes bolsas de no vacunados. Aun así, asegura que sería conveniente que los nacidos más allá del 70 se aseguraran de si han pasado o no el sarampión o de si están vacunados.

Clemente indica que esa recomendación se enmarca dentro del plan de la OMS para la erradicación del sarampión en Europa. También destaca que las coberturas vacunales de esta enfermedad en niños y niñas son del 96%, mayores incluso que las recomendadas por la OMS, del 95%. Este año, en total, se han vacunado más de 63.000 personas.

La subdirectora de Promoción de Salud y Prevención explica que los casos que se han dado en los últimos años han sido "importados" por personas procedentes de otros países que han llegado a España con la infección y han producido "esos pequeños brotes", aunque asegura que son pocos los casos, por lo que no es "nada alarmante".

Según la Conselleria, existen dos grupos con un mayor riesgo de contraer la enfermedad: los profesionales de la salud y los de la educación. Esto se debe a su proximidad a las posibles fuentes de contagio.

Virus del Papiloma Humano

Por otra parte, Clemente también hace referencia a la vacuna para prevenir el virus del papiloma humano e indica que, de momento, el Ministerio "no tiene planteado" vacunar a los chicos, aunque es recomendable.

Esta vacuna solo está contemplada para las chicas y su importancia radica, según Clemente, en la prevención del cáncer de cuello de útero y de las lesiones precancerosas. No obstante, cree que en la Comunitat se puede mejorar, sobre todo, en las segundas dosis, ya que hay coberturas "un poco bajas".

La subdirectora, además, explica que en los calendarios de vacunación de la Comunitat existen también grupos de riesgo a los que se recomienda la vacunación contra el papiloma: "los hombres que tengan sexo con hombres y que tengan infección por VIH, y las mujeres que hayan tenido tratamiento escisional del cuello del útero".