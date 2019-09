Generosidad mal entendida

No es nuevo el resquemor asociado a este tipo de contrataciones que a menudo se producen con el objetivo de dar ocupación a quien ya no tiene ocupación alguna tras haber sido apeado de las listas electorales o no haber sido elegido directamente por los ciudadanos en las elecciones.

El polémico fichaje de Cosidó se suma a la polémica designación del ex diputado por Álava, y candidato no elegido en las ultimas elecciones por esa provincia, Javier Maroto, como senador autonómico por Castilla y León.

Muchas deben ser las capacidades de los elegidos por Mañueco para no dejarles en el dique seco a sabiendas de que su elección iba a ser vista con perplejidad e indignación por muchos ciudadanos.

Es lógico que los presidentes dispongan de cierta capacidad para rodearse de personas de su confianza, pero no es menos lógica la necesidad de regular con urgencia su número y su remuneración para así poner coto a los ataques de generosidad de quienes con su magnánima voluntad pueden contratar a dedo a quien deseen. Mientras, el CIS confirma que los españoles perciben a partidos y políticos como el segundo problema más importante.