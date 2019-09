El hat-trick de cruceros en el Puerto de Vigo

La Autoridad Portuaria de Vigo trabaja para intentar contrarrestar la presión de Porto y de A Coruña para arrebatarle sus cifras de cruceros y de cruceristas de los últimos lustros. En este 2019 que no dejará buenas cifras para el puerto de Vigo, este viernes será uno de los mejores días del año con una triple escala que ha llenado la ciudad de turistas. Desde primera hora de la mañana coinciden en las diferentes dársenas portuarias el Costa Mediterránea, el Ventura y el MSC Preziosa. El Costa Mediterránea cuenta con 229,5 metros de eslora y trae 2680 pasajeros y 897 tripuplantes. A su lado el espectacular Ventura con sus 290 metros de eslora y sus 19 cubiertas para los pasajeros. Este impresionante crucero que hace escala en Vigo en su ruta Southampton-Lisboa cuenta con 3574 pasajeros y 1226 tripulantes. El tercer trasatlántico es el MSC Preziosa con 1751 camarotes, 3502 pasajeros y 1388 tripulantes también realiza el recorrido entre Reino Unido y Lisboa y hace escala en Vigo. El Costa Mediterránea y el Ventura están consignados por Pérez y Cía SL y el MSC Preziosa por Bergé Marítima SL.

Desde primera hora de la mañana ya se dejaban ver, pese a la lluvia, a miles de turistas y también se veían mucho autobuses preparados y alineados en las dársenas para realizar excursiones por las Rías Baixas o a Santiago.

Este viernes 27 de septiembre es un día que difícilmente volveremos a ver. Hasta el día 5 no llegará otro crucero, el Clio; el día 6 de octubre volverá el Independence of the Seas en su regreso desde Lisboa hasta Southampton y, para ver una escala doble, habrá que esperar al 10 de octubre cuando coincidirán en el puerto de Vigo el Sapphire Princess y el Seabourn Ovation.