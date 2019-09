Los italianos tienen un axioma futbolístico para definir su filosofía canchera para afrontar los últimos minutos de un partido: todo lo que no has ganado en 85 minutos no lo pierdas en los últimos cinco. La versión futbolística de aquellas cuatro esquinas a las que jugaban los equipos italianos de los 80 en el pallacanestro cuando renunciaban a atacar congelando la posesión. Ese respeto a los últimos minutos y ese miedo a perder el botín también tiene sus partes buenas. Por ejemplo la viralizada pintada en una calle de Roma en la que un enamoradizo y futbolero grafitero plasmaba sus pensamientos más complementarios y no se si contradictorios: Sei bella come un gol al 90 (Eres bella como un gol en el 90).

Hace una semana lo vivíamos en Bolonia cuando en un partido ya trabado y con 1-1 entre los locales y la Roma, los dos equipos no arriesgaban porque ya estaban pensando en el reparto de puntos. La Roma contemporizaba porque estaba con un jugador menos, pero una contra bien llevada por el equipo de Fonseca acaba con un gol de Dzeko en el minuto 92 de partido. La Roma ganaba 1-2 pero lo que se viralizó fueron las celebraciones: el delirio de Paulo Fonseca en el banquillo y la curiosa voltereta invertida en la frontal del área que nos regaló el eufórico y desatado Jordan Veretout.

Pues el Celta de esta temporada está incumpliendo el primer axioma del Calcio: en los últimos minutos no le queda más remedio que arriesgar para intentar remontar. Por contra, el equipo de Escribá si está haciéndole caso al grafitero romano y está anotando goles en esos últimos minutos. Curiosamente en una temporada en la que el Celta cuenta con grandes recursos ofensivos y con jugadores de muchísima calidad para elaborar fútbol como Pape, Denis, Lobotka, Rafinha, Pione y jugadores con gol como Santi Mina, Aspas o el Toro Fernández, solamente lleva cuatro goles marcados en 6 jornadas. De esos cuatro goles, tres han sido incumpliendo la norma italiana de los últimos minutos.

Iker Losada le marcó al Real Madrid en la primera jornada en el minuto 91 para acortar distancias 1-3. En la tercera jornada, Denis Suárez marcaba en el 85 contra el Sevilla para remontar el 1-0 del equipo de Lopetegui. Y este jueves, Santi Mina marcaba en el minuto 95 para rescatar milagrosamente 1 punto sobre la bocina y evitar males mayores. El cuarto gol lo marcó el Celta en la segunda jornada contra el Valencia en el minuto 15; lo hizo el Toro Fernández con un extraordinario taconazo. Curiosamente ese gol madrugador fue el que permitió ganar al Celta su único partido en lo que va de temporada. Es decir, al Celta le sentó bien madrugar. Y otra curiosidad de este partido es que en el minuto 91, Denis Suárez falló un penalti que hubiese supuesto otro gol "Sei bella come un gol al 90" del cuadro celeste.

Ese está siendo uno de los principales problemas del equipo de Escribá que dispara muy poco a puerta, genera muy pocas ocasiones de gol y eso se traduce en comodidad para el rival e incomodidad para los jugones del ataque celeste. No se finalizan las jugadas y hay más riesgo de contras para el rival. Un Celta que ajustó su defensa y, salvo en el día del Madrid o el simulacro de partido contra el Granada (con 9 desde el 28 de partido), fue capaz de dejar al Valencia y Atlético de Madrid a sin marcar y encajó un gol en Sevilla ante el líder y a balón parado. El Celta se está tapando la cabeza pero tiene los pies descubiertos.

La buena noticia del gol de Santi Mina en el 95 es que demostró que el delantero está con hambre y que el Celta tiró de orgullo y de casta para seguir intentando la remontada en el descuento. Eso sí, menos mal que Rubén Blanco sostuvo al equipo cuando un Celta grogui recibió dos contras del Espanyol para marcar el 0-2. Sei bella come un gol al 90. Pero que sea el de sentenciar, no el de remontar o maquillar.