Los jóvenes vigueses piden medidas de emergencia contra el cambio climático

Concentración en la plaza del ayuntamiento de Vigo este viernes con motivo de los movimientos programados por el colectivo Fridays for Future. La Praza do Rei ha sido el escenario de este acto en el que el grito de los jóvenes ha sido el protagonista. El movimiento, que propone diferentes movilizaciones y acciones para sensibilizar sobre la huelga por el clima comenzó el pasado martes en la ciudad olívica. El colectivo vigués, Movemento Galego polo Clima, ha organizado también, para esta misma tarde una manifestación a las 20:00 horas que arrancará desde Vía Norte y finalizará en Porta do Sol. Los jóvenes que hoy no han asistido a las aulas para apoyar este movimiento, piden que se declare la emergencia climática y se tomen medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, reclaman cambios en los hábitos de la ciudadanía porque dicen, no quieren perder su planeta.

